La CDF appelle à l'instauration de la fédération au Tchad face à la situation politique actuelle

Le secrétaire général national, Noubatessem Jonathan, a rappelé le massacre du 20 octobre 2022 et les atteintes aux libertés fondamentales qui ont suivi. Il a exprimé ses doutes quant à l'efficacité des enquêtes judiciaires et des commissions d'enquête en raison de la tradition d'impunité qui caractérise le pays.



Il a également souligné l'exclusion sociale croissante qui se fait ressentir dans tous les domaines après la transition post-DNIS.



Il a fait remarquer que deux courants d'opinion se sont imposés sur la scène politique concernant la forme de l'Etat : l'Etat unitaire fortement décentralisé et l'Etat fédéral.



La CDF a mis en garde le régime de transition contre toute illusion de toute-puissance, car cela pourrait encourager les tendances sécessionnistes et causer des dommages à l'unité de la nation.



La CDF appelle les fédéralistes à se lever pour l'instauration de la fédération au Tchad, en intensifiant les sensibilisations de proximité et en se préparant pour les prochaines élections.



Le CDF recommande également au gouvernement de réhabiliter les mouvements et partis politiques suspendus et de libérer les personnes détenues arbitrairement suite aux manifestations du 20 octobre 2022.