La CEDEAO condamne l'invasion russe en Ukraine

La CEDEAO a déclaré ce 27 février suivre avec préoccupation l'invasion militiare russe en Ukraine, causant des dégâts humains dont de nombreux civils.



LA CEDEAO condamne fermement cette action et appelle les deux parties à stopper les affrontements. Elle encourage à privilégier le dialogue pour résoudre les différents afin de favoriser la paix dans la région. La CEDEAO appelle toutes les parties à protéger les civils.



Le 24 février, le président en exercice de l'Union Africaine et président du Sénégal, Macky Sall, et le président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, ont exprimé leur extrême préoccupation face à la très grave et dangereuse situation créée en Ukraine.



Ils ont appelé la fédération de Russie et tout autre acteur régional ou international au respect impératif du droit international, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l’Ukraine.