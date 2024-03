La CFTMPD exhorte à la préservation de la paix au Tchad

Par la voix de sa présidente, la Coalition des Femmes Tchadiennes Médiatrices pour la Paix Durable (CFTMPD) a publié un communiqué de presse en réaction à l'actualité récente dans notre pays.



La CFTMPD s'est engagée à promouvoir la paix entre les citoyens tchadiens à travers diverses actions. Elle se félicite de la signature des accords de Paix de Doha et de Kinshasa, qui ont permis la tenue du Dialogue National Inclusif et Souverain, la formation d'un Gouvernement de Transition et le retour au pays du leader des Transformateurs avec sa nomination comme Chef du Gouvernement.



La CFTMPD salue les recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain visant à créer les conditions juridiques nécessaires pour le retour à l'ordre constitutionnel.



Elle constate avec amertume les violences politiques survenues ces dernières semaines, qui risquent de compromettre le processus électoral et le "Tchad nouveau que nous voulons".



La Coalition déplore les pertes en vies humaines, notamment celles du Président du PSF, Yaya Dillo Djerou Betchi, et d'autres compatriotes.



Elle appelle toutes les parties prenantes à la réconciliation et à la reconstruction, encourageant le pardon pour favoriser la coexistence pacifique et la durabilité de la paix. La CFTMPD exhorte également les plus hautes autorités à maintenir la main tendue et à ne pas se décourager face aux obstacles qui entravent le retour à l'ordre constitutionnel.