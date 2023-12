La CJP CET célèbre la collaboration entre la population et la police pour un Tchad plus sûr

"Sécurité et collaboration entre la Police et la population pour un Tchad plus sûr" était le thème de la cérémonie de remise des attestations qui s'est tenue ce 15 décembre 2023 au Centre Culturel Baba Moustapha. La Collective des Jeunes Promoteurs Culturels et Éducatifs du Tchad (CJP CET) a organisé cet événement en l'honneur des policiers du Groupement de Sécurité et de Règlementation Routière (G.S.R) du rond-point double voie.



Le Président du comité d'organisation, Foré Yacoub Traoré, a salué le travail remarquable qu'ils accomplissent malgré les difficultés liées aux embouteillages et au dysfonctionnement des feux tricolores. Le Commandant du G.S.R, Alafi Alexis, s'est réjoui de cette distinction, qui les encourage à améliorer davantage la circulation routière.



Fondée le 3 septembre 2011, la Collective des Jeunes Promoteurs Culturels et Éducatifs du Tchad a pour objectif de promouvoir la scolarisation des jeunes filles, la culture et le sport.