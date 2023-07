La CPI ouvre une nouvelle enquête sur les crimes de guerre au Soudan

Selon l'agence, le procureur a noté que l'escalade de la violence dans le pays était "très préoccupante".



Dans un rapport destiné au Conseil de sécurité de l'ONU, le bureau de M. Khan a confirmé qu'il avait lancé une enquête sur les incidents survenus dans le contexte des hostilités en cours.



La situation au Soudan s'est aggravée en raison de désaccords entre le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige également le Conseil souverain, et le commandant de la Force de soutien rapide Mohamed Hamdan Dogolo. Les principales tensions entre les deux hommes portent sur le calendrier et les méthodes de formation d'une force armée unifiée et sur la question de savoir si l'armée doit être dirigée par un officier militaire professionnel, comme le préconise al-Burhan, ou par un président civil élu, comme l'insiste Dogolo. Le 15 avril, des affrontements entre les deux structures ont commencé près d'une base militaire dans la ville de Merowe, ainsi qu'à Khartoum. Plus de 3.000 personnes ont été tuées et au moins 6.000 blessées depuis le début des combats, selon le ministère de la Santé.