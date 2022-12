La Centrafrique célèbre le 64e anniversaire de la proclamation de la République

La Centrafrique a commémoré ce 1er décembre 2022 le 64 anniversaire marquant la proclamation de la République.



Le président de la République, professeur Faustin Archange Touadera, a présidé sur l’avenue des Martyrs de Bangui, un défilé militaire et civil.



Après avoir passé en revue les forces de défense et de sécurité, le président centrafricain a pris place dans la tribune officielle. Le public a eu droit à une démonstration de force des FACA désormais aguerries avant de suivre le déroulement du défilé qui a duré 5 heures, rapporte la Présidence.



“Torses bombés, vêtus d’uniformes neufs ciglés à l'image de leurs différents corps, les éléments des forces de défense et de sécurité ont affiché à travers cette parade, la fierté retrouvée de leur pays longtemps brimé. Ceux-ci étaient aussi équipés d’outils militaires modernes, signes de la vision avant-gardiste du professeur Touadera décidé à donner une indépendance réelle à la RCA grâce à un outil de défense redoutable”, ajoute la Présidence.



Après le défilé, le président Touadera et l'assistance ont mis un cap au bord du fleuve Oubangui où ils ont assisté à la traditionnelle course des pirogues. Le chef de l’État a ensuite offert un dîner aux diplomates et aux autorités à la Présidence.