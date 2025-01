INTERNATIONAL La Chine et l’Afrique : Compagnons de route vers un avenir plus brillant

Alwihda Info | Par Yi Da (Yi Da est un spécialiste en relations internationales basé à Beijing.) - 10 Janvier 2025



Le tronçon sud reliant le champ pétrolifère de Ronier à Djouman constitue la voie principale de la région de Bangor au Tchad. Les habitants locaux la surnomment la « route de la vie ». Or les précipitations record de la saison des pluies de 2024 ont rendu la route totalement impraticable, entraînant une paralysie logistique et une flambée des prix du carburant.





La CNPC, constructeur de la première raffinerie de pétrole moderne au Tchad, a mobilisé tous ses engins du champ pétrolifère pour entreprendre des travaux d’urgence aux côtés des riverains. Lorsque le dernier chargement de terre a été déversé, c’était une explosion de joie. Les habitants ont célébré ensemble la renaissance de leur « route de la vie ».



À la recherche de la modernisation et du développement partagé



Les plus de 6 000 emplois locaux que l’entreprise a créés et son programme « Sweet Community » qui a financé la construction de 139 puits et donné l’accès à l’eau potable à 40 000 habitants autour du champ pétrolifère ne sont que parmi les nombreux exemples de la coopération fructueuse entre la Chine et le Tchad. On compte aussi la construction du Palais de la Démocratie et du très beau Stade Omnisports de Mandjafa, les études géologiques et minérales si importantes pour l’exploitation des ressources, ou encore la réhabilitation de l’Hôpital de l’Amitié Tchad-Chine, indispensables pour la modernisation du pays.



Il y a quelques jours, la belle tradition qui, depuis 35 ans, veut que le Ministre chinois des Affaires étrangères consacre à l’Afrique son premier déplacement à l’étranger de l’année, a conduit le Ministre Wang Yi en République du Tchad, seulement quelques mois après la visite d’État très réussie du Président Mahamat Idriss Déby Itno à Beijing en marge du dernier Sommet du FOCAC.



Le voyage du ministre chinois a pour mission de donner bonne suite aux décisions prises par les deux Chefs d’État, de mettre en œuvre les dix Actions de partenariat sur la modernisation et de faire fructifier encore davantage la coopération gagnant-gagnant entre les deux pays dans leur marche commune vers le développement.



À la recherche d’un ordre mondial plus juste et plus équitable



La visite du Ministre chinois intervient aussi à un moment où le « nouvel éveil » de l’Afrique s’affirme comme une réalité.



Plus que jamais l’Afrique est attachée à son autonomie stratégique. Plus que jamais elle veut trouver sa propre voie de développement et prendre son destin en main. Comme l’a très justement dit le Président Mahamat Idriss Déby Itno, « en tant qu’État souverain, fort de ses 66 ans de marche depuis la proclamation de la République, le Tchad est pleinement en droit, et même dans l’obligation, de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu’il souhaite et de conduire sa politique de défense en fonction de ses priorités ».



Le modèle de développement imposé de l’extérieur n’a en effet jamais apporté aux peuples africains de prospérité ni de bonheur, mais que de la pauvreté et des instabilités. Au moment où l’Afrique a ouvert grand ses yeux, plus personne ne pourra tenter d’éterniser les inégalités et les injustices qu’elle subit depuis tant d’années dans le système politique et économique international actuel.



La Chine, portant la vision d’un monde multipolaire égal et ordonné et celle d’une mondialisation économique inclusive, est un compagnon de route naturel sur lequel l’Afrique peut toujours compter pour accélérer son développement tout en maintenant son indépendance et contribuer, grâce à un Sud global plus solidaire, à l’avènement d’un ordre international plus juste et plus équitable.



À la recherche d’une communauté d’avenir partagé de tout temps à l’ère nouvelle



Il est désormais évident aux yeux de tous que les relations d’amitié et de coopération entre la Chine et l’Afrique est un cas unique et exceptionnel dans l’histoire du monde moderne. Dans le cadre du FOCAC qui fêtera son 25e anniversaire en 2025, elles ont connu un succès remarquable et apporté aux peuples chinois et africains des bénéfices palpables, avec 100 000 km d’autoroutes, plus de 10 000 km de chemins de fer, un millier de ponts et une centaine de ports construits pour l’Afrique avec l’aide chinoise. Rien que ces trois dernières années, plus d’un million d’emplois ont été créés dans le continent grâce aux projets de coopération Chine-Afrique. Et ces liens d’amitié et de fraternité continuent de se fortifier quelle que soit l’évolution des circonstances internationales. Comme en témoigne la décision actée par les chefs d’État et de gouvernement chinois et africains lors du Sommet de Beijing du FOCAC de septembre dernier de porter les relations sino-africaines à une communauté d’avenir partagé de tout temps à l’ère nouvelle.



Lors de ce Sommet, les relations bilatérales entre la Chine et le Tchad ont été portées au niveau du partenariat stratégique. Le fait que le Ministre Wang Yi a choisi le Tchad dans sa première tournée en Afrique depuis la clôture du Sommet de Beijing en dit long. Ce partenariat stratégique, nous en sommes convaincus, apportera non seulement de plus grands bénéfices au peuple tchadien, mais aussi une plus grande contribution à la paix et à la prospérité dans la région.



« La persévérance est un talisman pour la vie. » Ce vieil adage africain vaut autant pour la coopération sino-africaine et devrait guider nos pas vers un avenir encore plus brillant.





Dans la même rubrique : < > Coopération bilatérale : De nouvelles perspectives s'ouvrent entre Ouagadougou et Tokyo La Russie "condamne fermement l'attaque terroriste contre les dirigeants légitimes du Tchad" Passeports : les plus (et les moins) puissants du monde selon l'indice 2025 Henley Passport Index Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)