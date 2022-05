La Coalition Fils du Tchad s'indigne des "agissements qui menacent la paix"

Dans une déclaration ce 31 mai, le président national de la Coalition, Fayçal Hissein Hassan Abakar, s'indigne des tensions sociales et politiques, des agissements et gestes qui sont devenus une menace réelle pour les valeurs de paix.



Fayçal Hissein Hassan s'inquiète de "la propagation du discours de haine, de l'abus des droits et la quête de mobilisation de la société par ceux qui ont des programmes destructeurs sur une base tribale, religieuse, linguistique, géographique".



"Nous sommes confrontés à des grands défis et à des grands dangers. La période de transition est le résultat d'un accident tragique. Le pays s'écarte de son cadre constitutionnel et cherche, à travers une période de transition, à revenir à la constitution", affirme le président de la Coalition.



Il plaide auprès du gouvernement pour davantage de mesures en faveur de la justice et de la construction d'une société unie.



La Coalition condamne les actes de violence de toutes sortes, la violation des valeurs de sécurité, de stabilité, de paix et de coexistence pacifique. Elle demande aux citoyens d'être vigilants, de diffuser une culture de dialogue et de paix, de ne pas participer à des activités de conflits qui menaceraient l'unité nationale, la coexistence pacifique, la sécurité et la stabilité du pays.