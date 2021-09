La Côte d'Ivoire annonce une importante découverte de pétrole et de gaz

Une découverte majeure de pétrole dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire vient d'être faite par la société italienne Eni dans le bloc CI-101, en eaux profondes, opéré en consortium avec la société nationale Petroci Holding, annonce Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie.



Les réserves découvertes concernent du pétrole brut et du gaz naturel associé. Le potentiel peut être estimé de manière préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut d'une part et à environ 1800 à 2400 milliards de pieds de cube de gaz associé d'autre part.



"C'est une découverte important qui viendrait ainsi fortement accroitre les réserves prouvées de la Côte d'Ivoire ainsi que sa production pétrolière et gazière dans les années à venir", selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie.