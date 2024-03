La Côte d'Ivoire vise 100% de taux de couverture en cantine scolaire à l'horizon 2030

Pour cette année 2024, le thème de la 9ème édition de cette Journée, retenu par l’Union africaine (UA) est : « Investir dans l’alimentation scolaire locale pour transformer les systèmes éducatifs pour un avenir inclusif et prospère du continent africain ».



Sur le plan national, la cérémonie de commémoration aura lieu le 07 mars prochain à Daloa.



« Mes chers compatriotes, l’ambition du gouvernement est de passer de 5 602 soit 36% du taux de couverture en cantine pour l’année scolaire 2023-2024 à 100% des écoles primaires publiques à l’horizon 2030 avec 60% des effectifs qui auront accès aux repas scolaires pendant 80 jours contre 26 jours actuellement », a déclaré Mariatou Koné.



L’autre ambition, a poursuivi la ministre, est de créer 31 pôles de production formés de groupement de petits producteurs majoritairement féminins d’ici à 2030.



Pour elle, « offrir un repas chaud et équilibré à tous les enfants de nos écoles est un déterminant fondamental dans la lutte contre l’échec scolaire ».



Dans sa déclaration, la ministre Mariatou Koné a exprimé la reconnaissance du gouvernement ivoirien à tous ses partenaires techniques et financiers ainsi qu’à tous les acteurs du système éducatif pour leur appui et contribution inestimable aux efforts nationaux de déploiement et d’approvisionnement durable dans les cantines de Côte d’Ivoire.