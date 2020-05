AFRIQUE La Covid-19 crée des changements fondamentaux chez les consommateurs africains

Alwihda Info | Par MediaInk - 26 Mai 2020







En conséquence, un récent webinaire de Nielsen intitulé "Naviguer dans la nouvelle normalité" a examiné les réalités et les effets de cette perspective en évolution rapide. Lors de ce webinaire, Bryan Sun, directeur général de Nielsen Afrique, a souligné l'évolution des consommateurs depuis le début de la pandémie et le fait que les habitudes d'achat en temps de crise ont accéléré l'adoption de changements de comportement permanents.



"Alors que la perspective d'une fermeture imminente a commencé à se faire sentir, les consommateurs ont réalisé qu'ils devaient faire des provisions, ce qui a entraîné une augmentation des visites dans les magasins, du stockage des produits de base dans les rayons et de la taille des paniers. Cependant, à mesure que les restrictions de vie devenaient plus courantes, on a assisté à un changement de comportement, les consommateurs recherchant des produits sans mettre leur santé en danger.



"Nous avons donc constaté une croissance des achats en ligne, une diminution des visites en magasin et une augmentation des ruptures de stock. Les défis de la chaîne d'approvisionnement ont également conduit les consommateurs à être moins sensibles au prix des produits conditionnés à forte demande ou de ceux qui garantissent des normes d'hygiène", a expliqué M. Sun.



On s'attend à ce qu'une fois que les quarantaines seront levées et que les consommateurs reprendront leurs activités habituelles, ils continueront à travailler avec une conscience renouvelée de la santé, qui restera longtemps. Il y aura également des changements dans la façon dont les consommateurs perçoivent les produits avec l'importance accrue des allégations de sécurité et d'efficacité, et une volonté de dépenser plus pour les besoins d'hygiène et les aliments sains.



Perspective mondiale



Le webinaire a également présenté les résultats de la récente enquête en ligne syndiquée COVID-19 de Nielsen, qui a été menée dans plus de 70 pays à travers le monde et a produit des données comparatives et des aperçus intéressants pour l'Afrique subsaharienne (Kenya, Nigeria et Afrique du Sud) par rapport au reste du monde.



L'étude a révélé que 75 % des consommateurs d'Afrique subsaharienne sont désormais plus préoccupés par leur famille que la moyenne mondiale de 48 %. En outre, 83 % ont déclaré suivre les informations plusieurs fois par jour, ce qui est nettement supérieur à la moyenne mondiale de 75 %.



En ce qui concerne l'impact des limitations sévères des activités hors du domicile, 51 % des consommateurs d'ASS ont déclaré qu'ils cuisinaient davantage à la maison, contre 39 % dans le monde, et un nombre nettement plus élevé a déclaré qu'il travaillait davantage à la maison par rapport à la moyenne mondiale.



En ce qui concerne l'impact de l'épidémie sur leurs activités hors du domicile et leurs achats, 46 % des consommateurs d'Afrique subsaharienne déclarent qu'ils fréquentent moins souvent les centres commerciaux, contre une moyenne mondiale de 32 %.



Malgré le sentiment que l'Afrique est à la traîne en termes de comportement en ligne, elle a en fait connu des changements de comportement incroyables avec une augmentation importante de l'utilisation des réseaux sociaux, de la lecture en ligne, de l'écoute de musique et de la diffusion de vidéos en continu.



Les mentalités du futur



Alors que les pays passent d'un mode de vie restreint à un mode de vie préventif, Nielsen a également créé une vision approfondie de la mentalité et des habitudes d'achat actuelles et futures des consommateurs d'Afrique subsaharienne en se basant sur les enseignements tirés d'autres marchés : Une plus grande sensibilisation aux questions de santé amènera les consommateurs à être moins sensibles au prix des produits conditionnés à forte demande ou de ceux qui garantissent des normes d'hygiène, car la sécurité alimentaire devient primordiale pour les consommateurs.

Le désir renouvelé de rester à la maison et la préparation de repas à domicile pourraient nécessiter des extensions de marques et la nécessité de s'attaquer à la baisse des visites en magasin, à la croissance des achats en ligne et de proximité.

Les consommateurs étant touchés par la baisse de leurs revenus et la réduction de leur portefeuille d'achat, il est nécessaire de proposer des offres d'un bon rapport qualité-prix et des promotions plus agressives que les seules promotions en magasin.

La croissance du commerce électronique a atteint des taux à deux chiffres dans de nombreux pays : l'Italie (82 %), la Chine (50 %) et la Corée (30 %), où les acheteurs plus âgés s'y essayent pour la première fois. Les catalyseurs technologiques entraînent un changement de comportement et vont pénétrer le marché malgré le scepticisme qui régnait auparavant autour de cette plate-forme.

En ce qui concerne l'avenir, M. Sun a déclaré que la voie de la reprise signifie que les détaillants doivent de toute urgence examiner des facteurs tels que les mécanismes de fixation des prix et les relations avec les marques afin de maintenir et de renforcer la confiance des consommateurs dans leur marque. "Une régénération réussie de la vente au détail sur le continent, suite à l'impact de COVID-19 sur le consommateur africain et le paysage de la vente au détail, dépendra d'une réponse agile et innovante qui pose les bases d'un avenir différent de tout ce que nous avons connu".





