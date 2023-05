La Croix Rouge du Tchad élabore son plan de contingence contre les épidémies et pandémies

La Croix Rouge du Tchad, en partenariat avec la Croix Rouge française, élabore son plan de contingence national pour la préparation et la réponse aux épidémies et pandémies. L'atelier d'élaboration est lancé ce 15 mai dans un hôtel de la place et se poursuivra jusqu'au 17 mai 2023.



La représentante de la cheffe de la délégation de la Croix Rouge française, Assarata Traoré, a expliqué que ce document cadre stratégique est une réelle opportunité pour les deux sociétés sœurs (la Croix Rouge du Tchad et la Croix Rouge française) pour pouvoir établir et consolider leur place en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics. "C'est un document très important dans le cadre de la réponse humanitaire ici au Tchad, du fait que le Tchad est confronté à de nombreuses épidémies, notamment la rougeole, la fièvre jaune et le paludisme qui touchent des millions de personnes", poursuit-elle.



En lançant l'atelier, le vice-président du comité de direction de la Croix Rouge du Tchad, Naldjim Narcisse, a rappelé que la mission de la Croix Rouge du Tchad est de porter secours aux personnes vulnérables sans discrimination. Il ajoute que pour remplir convenablement cette mission, la Croix Rouge mobilise toujours le pouvoir de l'humanité. "Cet atelier vise à élaborer un plan de contingence dans le cadre de la lutte contre les épidémies tout en poursuivant comme but la création d'un environnement protecteur qui réduit les risques et les menaces", précise-t-il.



L'élaboration de ce plan de contingence constitue une nouvelle étape pour la Croix Rouge du Tchad dans la mise en œuvre du plan d'action de préparation et de prévention des épidémies au niveau national. Le vice-président du comité de direction de la Croix Rouge du Tchad, Naldjim Narcisse, conclut que le document qui sera élaboré renforcera les capacités de la Croix Rouge du Tchad et répondra promptement aux épidémies selon l'approche, une seule santé.



Il faut rappeler que la situation du Tchad est caractérisée par la récurrence de crises et de catastrophes multiples et multiformes qui affectent sévèrement les structures et les populations à faible résilience aux chocs. Son économie subit encore les conséquences de la forte baisse des prix du pétrole en 2014, et avec la perte de capacité d'investissement de l'État, ses indicateurs sanitaires et humains restent très faibles.



Chaque année, le Tchad fait face à des défis liés aux crises climatiques et environnementales, qui se traduisent par l'insécurité alimentaire, la malnutrition, les épidémies (choléra, rougeole, COVID-19), la sécheresse et les inondations. Dans le domaine de la surveillance épidémiologique, de la gestion des urgences et des catastrophes, le Tchad a mis à jour sa liste des maladies sous surveillance, comprenant : la méningite, la rougeole, le tétanos néonatal (TNN), la fièvre jaune, le choléra, le ver de Guinée, la grippe aviaire, l'hépatite E, la grippe H1N1, la poliomyélite (PFA), le paludisme, la malnutrition aiguë (modérée et sévère), les piqûres de scorpion, la maladie à virus Ebola et plus récemment, la Covid-19.