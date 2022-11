La Croix Rouge du Tchad tient sa onzième assemblée générale élective

Les assises se tiennent à la bibliothèque nationale. Au terme des assises de trois jours, les volontaires de la croix rouge du Tchad éliront un nouveau bureau. Cette élection "est un atout en termes de crédibilité vis-à-vis des partenaires", justifie le chef de la délégation du comité international de la croix rouge, Alfa Mamadou Djalo.



Outre l'élection, les textes de l'institution devaient être adaptées aux nouvelles réalités. Les textes doivent prévoir des activités qui tiennent compte du mouvement international de la Croix Rouge, conseille Jacques Katshitshi, représentant de la Fédération internationale de la Croix Rouge.



"Nous devons conduire une réflexion sur la modernisation, l'efficacité de l'action humanitaire", renchérit Ismaël Barh Bachar, secrétaire du ministère de la Santé publique en ouvrant l'assemblée. Un conseil que le président sortant de la Croix Rouge, Khalla Ahmat Senoussi a pris en compte dans son "diagnostic de deux dernières décennies". Ce diagnostic révèle que "les théories et les vœux ne sont pas transformés en actions". Les causes "endogènes et exogènes" du peu d'actions doivent par conséquent être analysées.



Ces analyses et cette élection, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Ismaël Barh Bachar les souhaitent dans la transparence pour élire des hommes et femmes "capables de relever le défi".