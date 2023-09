La Fondation Rockefeller met en lumière les solutions climatiques menées par l'Afrique

Alors que le Sommet africain d'action pour le climat (ACS) 2023 se déroule à Nairobi, au Kenya, la Fondation Rockefeller a annoncé qu'elle contribuera à plus de 20 événements et tables rondes lors de cet événement historique. En tant que partenaire philanthropique du Sommet, qui est dirigé par la République du Kenya et la Commission de l'Union africaine (CUA), les membres de l'équipe et les partenaires de la Fondation Rockefeller s'attacheront à débloquer le financement et les investissements nécessaires à la lutte contre le changement climatique et destinés aux énergies propres, à la sécurité alimentaire soutenable sur le plan climatique et aux solutions de santé publique en Afrique et dans le monde.



« Nous sommes fiers de soutenir une série d'événements passionnants spécialement conçus pour débloquer le financement climatique essentiel, servant de catalyseur pour de véritables investissements dans les énergies propres, la sécurité alimentaire et les solutions de santé publique », a déclaré William Asiko, vice-président du bureau régional Afrique de la Fondation Rockefeller. « Le Sommet africain d'action pour le climat montre comment le continent, qui contribue le moins au changement climatique, peut apprendre au monde à le résoudre. Le Sommet est un témoignage inspirant de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous alignons nos visions, mettons en commun nos ressources et agissons avec diligence. »



En plus de s'engager dans une série de projets de développement en Afrique depuis plus de 100 ans, la Fondation Rockefeller a ouvert son bureau régional pour l'Afrique à Nairobi en 1966. Aujourd'hui, environ un tiers du financement de la Fondation est destiné au continent africain. Grâce à l'Alliance mondiale pour l'énergie au service des populations et de la planète (GEAPP), la Fondation Rockefeller fait son plus grand pari dans l'histoire pour changer l'énergie pour de bon. Lancé conjointement avec la Fondation IKEA et le Bezos Earth Fund lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2021 à Glasgow (COP26), le GEAPP est actuellement actif dans 19 pays, dont neuf en Afrique subsaharienne. À ce jour, le GEAPP a investi plus de 150 millions de dollars en Afrique subsaharienne pour assurer une transition énergétique juste et verte aux communautés confrontées au changement climatique.