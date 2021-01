La France veut renforcer sa coopération avec le Tchad

Le chef de l'État Idriss Deby a reçu jeudi le premier ministre français Jean Castex à Amdjarass, dans la province de l'Ennedi Est. Ils ont notamment échangé sur la question sécuritaire au Sahel.



"La France sait le rôle déterminant de l’engagement tchadien dans notre bataille commune contre le terrorisme", a déclaré le chef du gouvernement français.



"J’ai dit au président Idriss Deby notre volonté de renforcer notre coopération. Nous gagnerons, ensemble", a-t-il ajouté. L'objectif commun est la lutte contre le terrorisme, a souligné Jean Castex.



Les deux personnalités ont "passé au peigne fin différents sujets intéressant le Tchad et la France", a indiqué pour sa part la Présidence du Tchad. Elle s'est félicité d'une "parfaite entente entre Paris et N’Djamena".



Idriss Deby effectuera prochainement une visite en France. Il rencontrera son homologue Emmanuel Macron pour évoquer les perspectives de lutte contre le terrorisme.



Dans son message de voeux pour le nouvel an, le président tchadien a expliqué que "la position géographique particulière de notre pays nous a placé au cœur de plusieurs foyers d’instabilité et d’insécurité". Il a estimé que la guerre contre le terrorisme sera "longue et éprouvante" compte tenu de sa dimension asymétrique.