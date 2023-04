La HAMA déplore les affrontements au Soudan et appelle les médias tchadiens à l'objectivité

La Haute Autorité des Media et de l'Audiovisuel (HAMA) déplore les affrontements meurtriers en cours au Soudan, dont les incidences sont évidentes pour la sous-région, selon un communiqué publié ce 17 avril 2023.



Elle appelle les media à s'abstenir de relayer de fausses informations et des propagandes entre les belligérants.



La HAMA compte sur le devoir professionnel de chaque media, concernant spécifiquement cette crise soudanaise et, de manière générale, pour tous les faits qui conditionnent la vie sociale.