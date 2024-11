La Ligue de Football de N’Djamena et Pariez-Cash s’associent pour booster le football local

Lors de la signature du protocole d’accord, le président de la Ligue Provinciale de Football de N’Djamena, Mahamat Abdoulaye, a remercié la Société Tchadienne des Jeux et Loisirs Pariez-Cash pour sa confiance en la ligue, qui permet non seulement d’accroître la visibilité de Pariez-Cash, mais aussi de soutenir le football local, confronté à un manque de moyens financiers. Mahamat Abdoulaye a exprimé son espoir que ce partenariat se pérennise et puisse aller au-delà de la ligue, afin que d’autres clubs bénéficient également du soutien des entreprises locales.



Il a invité ses collaborateurs à célébrer ce moment symbolique, qu’il voit comme le début d’une nouvelle page pour la ligue. Selon lui, cette collaboration représente bien plus qu’un simple accord commercial, symbolisant l’excellence et l’innovation pour leur championnat. Mahamat Abdoulaye a assuré que ce partenariat partage les valeurs fondamentales de la ligue, à savoir la performance, l’intégrité et la passion du football.



Pour le président de la ligue, le football est bien plus qu’un jeu, c’est une passion qui unit des millions de personnes à travers le monde. Il a souligné que le football incarne des valeurs essentielles telles que le travail d’équipe, le respect et la détermination. Aujourd’hui, la ligue a l’opportunité de renforcer ces valeurs en collaborant avec une marque qui partage leur vision et leur engagement pour l’excellence.



Enfin, Mahamat Abdoulaye a précisé que ce partenariat ne se limite pas à une démarche commerciale, mais constitue une alliance stratégique visant à promouvoir leur championnat, à développer la visibilité de la ligue et à enrichir l’expérience des supporteurs.