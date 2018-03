La Mairie de N'Djamena appelle les commerçants à ne pas suivre la journée ville morte

La Maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djimet Ibet, dans un communiqué, appelle tous les commerçants à vaquer normalement à leurs occupations en ouvrant toutes les boutiques de tous les marchés de la capitale tchadienne pour permettre à la population de s'approvisionner.



Elle les encourage à ne pas suivre le mot d'ordre de la journée ville morte initié par plusieurs regroupements de partis politiques de l'opposition démocratique, et appuyé par la société civile.



La déclaration de la Maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djimet Ibet appelant les commerçants et les transporteurs à vaquer à leurs activités génératrices de revenus qui risquerait de porter un coup dur à la journée ville morte, avec l'ouverture probable des marchés et la circulation de bus inter-urbain.