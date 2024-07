La Mairie de N’Djamena reçoit du matériel pour améliorer la propreté urbaine

La maire centrale de la ville de N'Djaména, Fatimé Bartchiret Douga, a réceptionné ce jeudi 4 juin 2024 un don de matériel destiné à renforcer la salubrité des rues de la ville de N'Djaména. Ce don est composé de brouettes, de balais, de râteaux et de pelles.



Ce don est une initiative du groupe des ambassadeurs des pays africains et des représentants des organisations régionales accréditées au Tchad. La cérémonie de remise de ce matériel a eu lieu à N'Djaména en présence des partenaires de la mairie centrale de N'Djaména et du personnel de la commune.