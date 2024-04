La Maison de Médias du Tchad et l'OIF lancent un projet de formation pour les journalistes sur la couverture électorale

Le directeur exécutif de la Maison de Medias, François Djekombé, a souligné que ce projet était un vœu visant à promouvoir une communication constructive pendant la période électorale. L'OIF travaille en étroite collaboration avec les médias et tous les citoyens tchadiens pour assurer la réussite de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel, ainsi que le partage des valeurs démocratiques. Il a ajouté que si chaque citoyen tchadien embrasse les valeurs de la démocratie, cela nous permettra de vivre en paix, de favoriser le développement durable et de remédier à la crise que nous traversons en raison du non-respect de ces valeurs démocratiques.



Le projet de cette formation comprend quatre grandes activités. Tout d'abord, il y aura un atelier de remise à niveau de deux jours, suivi de deux activités liées à la réalisation d'émissions médiatiques. Enfin, il y aura une activité de suivi des 36 médias bénéficiaires, dont 10 proviennent des provinces. Les organisateurs expriment leur gratitude envers le gouvernement tchadien et le ministère représenté.



Le secrétaire général, Mbaïdiguem Elone, a salué l'implication des médias en tant que baromètre de la démocratie depuis l'avènement de celle-ci en 1990. Alors que le Tchad organise sa septième élection présidentielle, avec la campagne électorale en cours, la Maison de Medias et l'OIF ont décidé de renforcer les journalistes, en particulier les femmes et les jeunes, dans leur couverture médiatique de la campagne et de l'élection présidentielle.



Il est souligné que la formation des journalistes est d'une importance cruciale pour leur rôle tout au long de la campagne électorale, avant et après celle-ci. Le ministère de la Communication suit attentivement le travail de la Maison de Medias, qui est un partenaire essentiel en matière de formation journalistique. Il encourage la poursuite de cette formation afin que les journalistes puissent jouer leur rôle de vigilance et de conscience, afin de permettre aux électeurs de choisir librement les candidats de leur choix et de favoriser des élections dans des conditions apaisées pour le retour à l'ordre constitutionnel.



Mbaïdiguem Elone encourage les participants à tirer profit de cette formation et encourage vivement la Maison de Medias à assurer le suivi nécessaire pour que les fruits de cette formation portent leurs effets positifs.