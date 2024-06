La Maison du Patrimoine Culturel du Tchad s'engage à relever les défis du secteur culturel

Le financement insuffisant entrave souvent les initiatives culturelles et la mise en œuvre de projets de grande envergure. Le renforcement des capacités du personnel est essentiel pour améliorer la gestion des sites culturels et la promotion du patrimoine tchadien. L'entretien et la rénovation des sites culturels et des musées nécessitent des investissements conséquents. Promouvoir la culture et le patrimoine auprès des populations locales et des touristes internationaux est crucial pour assurer leur préservation et leur valorisation.



La MPCT collabore avec les autorités gouvernementales et les partenaires internationaux pour obtenir des ressources supplémentaires dédiées à la préservation et à la promotion de la culture tchadienne.



Des formations et des ateliers sont organisés pour doter le personnel des compétences nécessaires à la gestion efficace des sites culturels et à la promotion du patrimoine.



Des efforts sont déployés pour restaurer et entretenir les sites culturels et les musées afin de les rendre plus accessibles et attrayants pour les visiteurs.



Des initiatives sont mises en œuvre pour sensibiliser le public à l'importance de la culture et du patrimoine tchadiens, encourageant ainsi leur participation à leur préservation.

L'engagement de la MPCT est clair : en s'attaquant aux défis du secteur culturel et en mettant en œuvre des actions concrètes, elle contribue à préserver et à promouvoir la riche culture du Tchad pour les générations futures. La collaboration avec les parties prenantes nationales et internationales est essentielle pour réussir cette mission importante.