La Plateforme Top 10 Tchad promeut une tournée de l'artiste Lyguy au Cameroun

*Alwihda Info : Pourquoi choisir Lyguy pour cette tournée ?*



Rass Haggar Lefa : Lyguy a acquis un statut représentatif dans la musique urbaine au Tchad, sur la scène internationale. Choisir Lyguy pour cette tournée permettra de le faire découvrir davantage et de partager un peu de la richesse musicale du Tchad au Cameroun.



*Alwihda Info : Pourquoi cette tournée au Cameroun et pas ailleurs ?*



Rass Haggar Lefa : Après avoir sondé le public camerounais, nous avons constaté un enthousiasme particulier pour accueillir Lyguy. De plus, Lyguy bénéficie déjà d'une grande notoriété au Cameroun. Nous envisageons de nous étendre à d'autres pays à l'avenir, mais pour l'instant, nous nous concentrons sur le Cameroun.



*Alwihda Info : Pourquoi une tournée maintenant et pas plus tard ?*



Rass Haggar Lefa : Cette tournée est organisée maintenant pour enchanter les fans, principalement des étudiants. Nous voulons éviter les conflits avec les périodes d'examens. De plus, étant un événement à but lucratif, nous avons jugé qu'il serait plus opportun de l'organiser avant les festivités.



*Alwihda Info : Quelles sont les villes ciblées au Cameroun pour la tournée en question ?*



Rass Haggar Lefa : Nous avons choisi des villes universitaires stratégiques, notamment Maroua, Ngaoundéré, Yaoundé, Douala et Schang.



*Alwihda Info : Comment trouvez-vous les moyens nécessaires pour un tel projet ?*



Haggar Lefa : Organiser une tournée de cette envergure n'est pas facile, c'est pourquoi nous lançons un appel à tous les amoureux de la musique urbaine et les fans de Lyguy pour nous soutenir dans ce projet. Leur appui est essentiel pour réunir les moyens nécessaires.



*Alwihda Info : Un message pour le public qui vous attend.*



Rass Haggar Lefa : Nous avons une énergie débordante pour le spectacle, et ils doivent se préparer. Nous arrivons avec un esprit d'amour et de cohésion, allant au-delà de la musique. Comme le dit notre slogan, "Un peu du Tchad au Cameroun", ils nous découvriront de manière positive.