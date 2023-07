La Plateforme paysagère au service de la durabilité agricole dans le sud du Tchad

Sjekounro Mbaitelem Didier, coordinateur du programme IDH, a souligné que la dépendance à l'agriculture pluviale et les changements dans le régime pluviométrique auront un impact négatif direct et indirect sur le niveau de production des cultures, ainsi que sur les agriculteurs et leurs familles.



Le représentant de la CotonTchad a également ajouté que la diversité des partenaires engagés au sein de la Plateforme paysagère apporte une richesse d'expertise, leur permettant de s'unir et de s'attaquer à des enjeux régionaux vitaux tels que la résilience climatique, l'inclusion financière, la sécurité alimentaire et l'autonomisation des femmes.