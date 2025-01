La RCA forme une nouvelle génération de militaires : une cérémonie de remise de grades à Bangui

Détails de la Cérémonie



Présence des Autorités Militaires

Généraux

Officiers Supérieurs

Officiers Subalternes

Sous-Officiers

Hommes du rang

Parents des nouveaux officiers

Importance de l'Événement

Après leur nomination au grade de Sous-Lieutenant et Lieutenant par le Décret Numéro 25.11 du 13 janvier 2025, signé par le Président de la République, Professeur Faustin Archange Touadera, une cérémonie officielle a eu lieu aujourd'hui pour remettre les galons aux nouveaux officiers issus des académies militaires à l’étranger, notamment en Russie, en République Démocratique du Congo, et au Royaume du Maroc.Sur instruction du Général d'Armée Zéphirin Mamadou, Chef d'État-Major des Armées et Commandant de la Zone de Défense Autonome de Bangui, la cérémonie s'est déroulée au camp Kassai à Bangui. Elle a été présidée par le Général de Corps d'Armée Victor Yaoub, Chef d'État-Major des Armées Adjoint.La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités, dont :Cette cérémonie marque un moment important pour les forces armées de la République Centrafricaine, symbolisant le renouvellement et le renforcement de la hiérarchie militaire. Les nouveaux officiers, ayant reçu leur formation à l’étranger, sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la sécurisation et la défense du pays.L'événement souligne également l'engagement de la République Centrafricaine à former et à intégrer des officiers qualifiés pour répondre aux défis sécuritaires actuels.