POINT DE VUE La Russie célèbre la journée du drapeau national et renforce sa coopération avec la RCA

Alwihda Info | Par Arsène-Jonathan Mosseavo - 23 Août 2019 modifié le 23 Août 2019 - 07:58



Depuis la fin de la perestroïka, le 22 août de chaque année est considéré en Russie comme la « Journée du Drapeau National ». C’est le tricolore blanc-bleu-rouge qui était érigé au-dessus de la Maison du gouvernement russe lors du putsch du mois d’août 1991, putsch qui a mis fin à l’époque soviétique.



La perestroïka est le nom donné aux reformes économiques et sociales axées sur trois axes prioritaires l’accélération, la démocratisation et la transparence.



En effet, le drapeau de chaque Etat traduit son identité. C’est pour cela qu’il est important d’éduquer la jeune génération dans un esprit du patriotisme. Ainsi, pour chaque citoyen de la Russie, les couleurs nationales « blanche, bleue et rouge » signifient quelque chose d’intime, évoquent des souvenirs liés à leur patrie.



La journée du drapeau national n’est pas un jour fériée en Russie, c’est juste un petit rappel historique car sans passé il n’y a pas de futur, comme sans drapeau et sans hymne, il n’y a pas d’Etat.



Aujourd’hui, la fédération de Russie est au chevet de la République centrafricaine pour l’aider à résoudre la crise. Cette coopération centrafricano-russe a connu et s’est matérialisée par des actes concrets tels que :



- Le renforcement des relations entre la RCA et la Russie, manifesté par la formation de plus d’un millier d’éléments des Forces Armées Centrafricaines (FACA) par des instructeurs russes. Un accord de défense a été signé entre la Russie et la République Centrafricaine le 21 Août 2018 ;

- La mise à disposition de l’Armée centrafricaine des équipements militaires ;

- L’implication de la Russie aux côtés du peuple centrafricain sur le plan humanitaire et économique ;

- L’appui de la Fédération de Russie pour la levée partielle de l’embargo sur les armes à destination des Forces Armées Centrafricaines (FACA) ;

- L’appui diplomatique de la Russie dans le processus de paix et de réconciliation ayant conduit à la signature de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en République Centrafricaine (APPR-RCA) le 6 février 2019 à Bangui entre le gouvernement et les groupes armés. Tout comme les autres facilitateurs, elle suit de près la mise en œuvre effective des engagements par les signataires ;

- L’aide humanitaire de la Russie aux déplacés d’Alindao à l’archevêché de Bangui ;

- La réhabilitation complète du centre de la mère et de l’enfant de Bangui ;

- La création des cliniques mobiles à Bria, Ouadda et Birao ;

La présence russe en terre centrafricaine pendant ces moments difficiles ont permis d’entamer une nouvelle étape du décollage de pays.



A l’occasion de la journée nationale du drapeau de la Russie, le peuple centrafricain souhaite joyeuse fête à toute la colonie russe en RCA.



La fédération de Russie est présente en Centrafrique depuis des années –mais à une période, la coopération s’est refroidie. Depuis deux ans, les relations entre les deux pays sont au beau-fixe et appréciée par les populations qui se disent soulager de la présence des russes dans le pays.





Dans la même rubrique : < > Djibouti : le changement de la monnaie nécessaire dans un contexte d’état fédéral ? Djibouti : plus de 42 ans de lutte pour le vivre-ensemble, le fédéralisme s'impose ? L'intelligence artificielle façonne-t-elle l'avenir des logiciels ERP ?