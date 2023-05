La SONEMIC et les experts miniers discutent du potentiel minier du Tchad

Les objectifs de ces journées sont également de clarifier les missions de la SONEMIC dans le processus de développement du secteur minier et de susciter l'adhésion de tous les acteurs pour la promotion de ce secteur.



Pour le président du conseil d'administration, Hassan Sylla Bakari, le Tchad dispose de personnes douées et peut acquérir ses propres données sans avoir à dépendre d'autres pays pour résoudre certaines crises. Cette rencontre est donc l'occasion de trouver ensemble une solution pour sauver le pays de la crise.



"C'est la solution que nous cherchons et c'est ensemble que nous la trouverons", a déclaré M. Abdelkerim Charfadine Mahamat, directeur général de la SONEMIC, en présence d'autres experts miniers.



À la sortie de cette rencontre, des solutions concrètes seront proposées pour développer le secteur minier tchadien.