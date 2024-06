La Suède ferme ses ambassades au Mali et au Burkina Faso pour ouvrir une nouvelle au Sénégal

La Suède a décidé de fermer ses ambassades à Bamako au Mali et à Ouagadougou au Burkina Faso. Cette décision a été prise en raison de l'instabilité croissante de la sécurité dans la région. Les fermetures devraient être effectives d'ici fin 2024.



Cependant, la Suède ne se retire pas entièrement de la région. Le pays prévoit d'ouvrir une nouvelle ambassade à Dakar au Sénégal en 2025. Cette nouvelle ambassade couvrira le Sénégal et la Gambie, et permettra à la Suède de maintenir sa présence diplomatique dans la région de l'Afrique de l'Ouest.



La fermeture des ambassades au Mali et au Burkina Faso est une décision difficile pour la Suède, qui a des liens historiques forts avec les deux pays. Cependant, le gouvernement suédois estime que la sécurité de son personnel et de ses citoyens est primordiale.



L'ouverture d'une nouvelle ambassade au Sénégal est une opportunité pour la Suède de renforcer ses relations avec ce pays stable et démocratique. Le Sénégal est également un membre important de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ce qui permettra à la Suède de jouer un rôle plus important dans les efforts de développement et de sécurité de la région.