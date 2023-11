"La Voix du Peuple" : une nouvelle association pour le militantisme citoyen au Tchad

De combattre la cherté de la vie, la malversation financière et l'abus de pouvoir.

De défendre le droit d'accès du peuple à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation.

De sensibiliser les citoyens à défendre leurs droits et connaître leurs devoirs, à promouvoir la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.

D'apporter assistance et réaliser des actions solidaires envers les populations vulnérables, affectées par des crises politiques, ethniques, économiques ou sociales, des guerres, des catastrophes naturelles, des menaces écologiques ou toute autre situation d'urgence ou de sous-développement.

De recueillir, d'analyser et de proposer des solutions concrètes auprès des populations, des médias, des décideurs publics et des partenaires de développement par divers moyens d'expression, dans le but d'améliorer les conditions de vie des Tchadiens.

De participer à la promotion de la citoyenneté et du volontariat.

De contribuer à la promotion et à la protection des droits des consommateurs.

Lors d'un point de presse tenu le 23 novembre 2023, l'Association "La Voix du Peuple" (AVP) a annoncé le lancement officiel de ses activités à la maison des médias.Abakar Ali Koula, président de l'association, a présenté à l'opinion nationale et internationale les objectifs de l'AVP face aux problèmes sociaux auxquels le peuple tchadien est confronté. Animés par un esprit de participation citoyenne, les membres de l'association ont décidé de s'engager activement dans la sensibilisation et la défense des droits du peuple.L'AVP se donne pour missions :Abakar Ali Koula a également évoqué les défis actuels du Tchad, tels que la crise des réfugiés, la sécheresse imminente due à la rareté des pluies, et les difficultés engendrées par la cherté de la vie. L'association "La Voix du Peuple" se positionne ainsi comme un acteur clé dans la recherche de solutions à ces problématiques.