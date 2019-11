La ZLECAF, une solution immédiate de désenclavement économique pour le Tchad

Comme beaucoup des pays situés au cœur du continent africain, le Tchad peine à fluidifier ses échanges commerciaux avec le reste du continent africain. Etant enclavé sans débouché sur la mer et avec un transport aérien quasi-inexistant, le pays dépend à 90% des ports maritimes des pays voisins comme le Nigeria, le Cameroun et le Soudan pour l’exportation de ses matières premières et l’importation des produits manufacturés. Cette situation n’est pas sans conséquence sur son économie, déjà trop dépendante des matières premières.



Le défis des échanges transfrontaliers



Avec des voies terrestres dégradées et dans certaines parties frontalières, inexistantes et l’inexistence des réseaux ferroviaires qui relient les grandes villes du Tchad aux frontières voisines, les trajets vers les ports des pays voisins deviennent de plus en plus pénibles et périlleuses pour les transits des marchandises dont dépendent des marchés tchadiens.



D’après le syndicat des transporteurs et transitaires tchadiens, pour un transit terrestre des marchandises du port de Lagos au Nigeria vers Ndjamena, long seulement de près de 1.800km, par exemple, le transport dure entre 8 à 12 jours.



Cette problématique de commerce transfrontalier dont est confronté le Tchad est accentuée par les taxes de transports et des postes de contrôles imposées par les pays voisins tout au long des trajets. Par exemple, pour un corridor N’Djamena – Douala, long seulement de 1.500Km, on dénombre environ 60 postes de contrôles et des taxes.



D’après une récente étude de la Banque Africaine de Développement, publié en avril 2019, quelques 4.995 camions qui transitent chaque mois sur ce corridor Douala-Ndjamena versent chacun entre 3.500 et 5.500 FCFA à chaque poste et à chaque transit, soit entre 17,4 millions et 27,4 millions francs CFA par mois.



Au-delà des tracasseries de transports et des taxes routières vers les ports lointains, les opérateurs économiques tchadiens sont aussi souvent confrontés à la fermeture des frontières terrestres des pays voisins dont dépendent les importations et les exportations du Tchad. Des décisions qui sont souvent motivées, soit par des situations sécuritaires, soit des raisons économiques et politiques.