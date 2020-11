La coalition Fils du Tchad réagit à la tenue du 2ème Forum national inclusif

Le président de la coalition Fils du Tchad, Fayçal Hissein Hassan, a salué mardi le caractère inclusif du 2ème forum national qui s'est déroulé du 29 octobre au 1er novembre 2020.



Il estime que les assises ont permis à tous les tchadiens de l'intérieur et ceux de la diaspora d'apporter leur contribution à travers les pré-forums provinciaux et la boite e-mail électronique.



La Coalition Fils du Tchad se réjouit également "du caractère particulièrement riche en couleurs et du climat de confiance, de fraternité et de solidarité dans lequel les débats constructifs ont été menés durant quatre jours".



Selon Fayçal Hissein Hassan, "cela est la preuve du degré élevé de la maturité politique et républicaine du peuple du Tchad ainsi que le sens aigüe de la préservation de nos acquis démocratiques".



Félicitant l'ensemble des participants, la coalition Fils du Tchad affirme que dans un élan de communion et de dynamisme patriotique, ils ont travaillé main dans la main, en toute indépendance et dans un sens critique, à la construction de la nation. Elle remercie le chef de l'État



"Les partis politique de la majorité, de l'opposition et particulièrement le CNDP, ont mis de côté leurs différends idéologiques et ont contribué à la refondation de notre nation", se félicite Fils du Tchad.