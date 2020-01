La coalition "Fils du Tchad" salue l'esprit patriotique des syndicats

Le secrétaire national, chargé des relations extérieures de la Coalition des associations civiles pour la construction et le développement dénommée "Fils du Tchad", Abakar Mahamat Abakar Khider, a salué vendredi, au cours d'un point de presse, l'accord entre le Gouvernement et les syndicats des travailleurs du secteur public.



"Reconnaissant les efforts et les sacrifices des travailleurs tchadiens, le président de la République a décidé le rétablissement partiel des augmentations générales spécifiques, des primes et indemnité courant 2020 ainsi que le reversement des arrières de transports. Ceci a permis la levée de la grève par la plateforme syndicale", a expliqué Abakar Mahamat Abakar Khider.



La coalition Fils du Tchad "félicite la promptitude de l’ensemble des partis dans la résolution de cette crise sociale". Elle "encourage davantage le dialogue franc et fructueux."



Abakar Mahamat Abakar Khider a expliqué que la coalition "apporte son soutien indéfectible au chef de l'Etat dans sa démarche tendent à développer le pays". Il a remercié la plateforme syndicale "qui se soucie du bien-être des travailleurs", saluant l'esprit patriotique qui a permis d'étouffer cette crise.