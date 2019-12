La coopération entre le Togo et les Etats-Unis renforcée, après la visite de la sous-secrétaire adjointe, Whitney Baird

Lomé - La Sous-secrétaire adjointe pour les affaires Ouest-africaines et sécuritaires du département d’Etat américain, Whitney BAIRD, a achevé le mardi 10 décembre 2019, une visite d’amitié et de travail de trois jours au Togo.



Cette visite, placée sous le signe du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Togo et les Etats-Unis d’Amérique a permis à la responsable d’aborder plusieurs sujets économiques et politiques.



La diplomate s’est ainsi entretenue avec plusieurs autorités politiques et militaires sur des sujets liés à la bonne gouvernance, le développement économique et le leadership du Togo dans les questions régionales et continentales de maintien de la paix ou de lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime.



Tout en réitérant le soutien de Washington aux différentes politiques de développement du pays, l’officiel américain a appelé les autorités togolaises « à tout mettre en œuvre pour faire du prochain scrutin présidentiel une élection, libre, juste, inclusive et transparente afin de faire du Togo un pays plus stable et plus démocratique ».



Outre les entretiens avec les premiers responsables du pays, Whitney BAIRD a également visité des infrastructures comme Lomé Container Terminal (LCT), la centrale électrique Contour Global ou encore l’entreprise sociale Alaffia, basée au Togo et aux USA, et qui œuvre dans l’autonomisation des femmes.



L’occasion pour la diplomate de réaffirmer le soutien de son pays aux initiatives socioéconomiques, tant publiques que privées, contribuant à faire du Togo un pays prospère. Rappelons que la sous-secrétaire adjointe avait déjà servi au Togo pour le Département d’Etat.