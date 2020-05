La crise de l'industrie en Angola présente des opportunités pour le contenu local et les acteurs marginaux

Avec une récession économique attendue cette année à -1,4% par le Fonds monétaire international (FMI), l'Angola devrait être moins touché que ses voisins immédiats ou que le reste des pays africains producteurs de pétrole. Cependant, la crise survient à un moment où le deuxième plus grand producteur de pétrole de l’Afrique subsaharienne renouait avec la croissance économique et misait sur des revenus pétroliers solides pour financer ses efforts de diversification économique.

Pour stimuler les investissements dans le pétrole et le gaz, l’administration du président João Lourenço a entrepris une refonte complète du cadre réglementaire de l’industrie qui avait déjà abouti à la prise de nouvelles décisions finales d’investissements et à l’avancement de projets clés. Afin d'analyser l'impact de la pandémie de COVID-19 et de la chute des prix du pétrole sur ces activités et d'essayer de prévoir les modèles de reprise de l'industrie, la Chambre africaine de l'énergie a organisé hier un webinaire sur l'Angola hébergé par Africa Oil & Power. Le webinaire a bénéficié de la participation de Sergio Pugliese, président pour l'Angola à la Chambre africaine de l'énergie, Adilson Paulo, directeur général national pour DOF Subsea, Frederico Martins Correia, partenaire chez Deloitte, et Frederico Costa, directeur financier de TechnipFMC en Angola.

Les participants ont convenu qu’il faudrait environ deux ans à l’économie du pays et à son secteur pétrolier et gazier en particulier pour se remettre de la crise actuelle. Après 2021, les perspectives du secteur s'annoncent extrêmement positives avec des opportunités de croissance très prometteuses pour les investisseurs internationaux et les acteurs locaux, notamment en matière d'optimisation des coûts logistiques. Comme l'a souligné le panel, les projets en cours ont seulement été retardés mais pas annulés.

Afin de faciliter les affaires en ces temps difficiles, la Chambre africaine de l'énergie a notamment encouragé le gouvernement à assouplir les restrictions sur les visas et à réduire les formalités administratives, ainsi qu’à suivre son Agenda de bon sens et ses Directives consultatives sur la sécurité et la gestion des travailleurs du pétrole.

À mesure que les opérateurs réduisent leurs budgets et leurs dépenses, les possibilités de développer davantage le contenu local augmenteront. La longue histoire de l’Angola dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz signifie que le pays dispose d’une main-d’œuvre locale mieux formée qui peut être mobilisée et remplacer une main-d’œuvre étrangère coûteuse à des postes clés dans l’industrie. De même, les sociétés de services locales ont la possibilité de maximiser leurs synergies et d'offrir des services moins chers. En conséquence, la crise devrait donner une impulsion supplémentaire aux efforts de développement de contenu local, qui sont en augmentation depuis une décennie maintenant.

Plus important encore peut-être, la récession donne l'occasion de développer des acteurs locaux dans l'exploitation des découvertes marginales. Alors que l'Angola a relativement bien réussi à bâtir une industrie locale de services et de fabrication grâce à des coentreprises et des partenariats avec des sociétés étrangères, il n'a jusqu'à présent pas réussi à donner naissance au type d'acteurs locaux en amont que l'on peut voir au Nigéria, par exemple. Parmi les différents décrets signés par le président João Lourenço depuis son arrivée au pouvoir figure le décret 6/18 du 18 mai 2018 relatif au développement des champs marginaux. Le décret prévoit des incitations qui rendent économique le développement des découvertes marginales faites par les compagnies pétrolières internationales. En tant que telle, la loi définit les champs marginaux comme une découverte avec des réserves de moins de 300 millions de barils, et pour lesquels la taxe sur la production pétrolière a été réduite de 20% à 10%, tandis que la taxe sur le revenu pétrolier a été réduite de 50% à 25%. Le nouveau cadre, couplé au ralentissement actuel, offre un environnement idéal aux acteurs locaux pour saisir une telle opportunité.

Dans l'ensemble, alors que l'Angola fait face au même type d'incertitude que les autres marchés pétroliers africains, avec des défis similaires tels que la disponibilité des changes, les restrictions de voyage et un ralentissement des investissements, son secteur pétrolier et gazier bénéficie d'un leadership et d'une volonté politique forts, et d'une vision claire. De tels facteurs joueront un rôle important lorsqu'il s'agira d'assurer une reprise rapide qui profite à l'économie locale du pays.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/industry-dow...