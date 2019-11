La destination Tchad s'invite au salon du tourisme et de l’économie solidaire en France

Le 35ème salon international du tourisme et des voyages de Colmar, couplé à la 11ème édition du Salon du tourisme et de l’économie solidaire (Solidarissimo), s'est ouvert samedi à Colmar en France.



Le salon international du tourisme et des voyages de Colmar constitue l’une des grandes rencontres des voyages et du tourisme depuis 35 ans. Il engrange un joli succès chaque année, avec environ 30 000 visiteurs par édition au Parc Expo de Colmar.



L'évènement offre aux globe-trotteurs la possibilité de s’informer et d’échanger avec, d’une part, des professionnels du secteur, et d’autre part, des grands voyageurs et des spécialistes en tous genres.



Plus de 350 exposants sont sur place. Le salon international du tourisme de Colmar -le "SITV" pour les intimes- vous propose de découvrir 500 destinations classées en espaces thématiques et une programmation de 23 conférences.



Quant à la 11ème édition du salon du tourisme et de l’économie solidaire (Solidarissimo), elle constitue avant tout un lieu de rencontre privilégié d’acteurs venus des quatre coins du monde afin de partager, de promouvoir et de coordonner des projets communautaires essentiels à l’épanouissement des populations.



L'évènement se déroule avec la participation de plusieurs pays dont le Tchad en tant qu'invité privilégié qui occupe une place avec un espace de 35 m2. Une délégation conduite par l’ambassadeur du Tchad à Paris, composée du coordinateur général de l’Office national pour la promotion du tourisme, de l’artisanat et de l'artisanat (ONPTA), Abakar Rozzi Teguil et son équipe, a pris part à ce salon pour mettre en avant les potentialités touristiques du Tchad.



Le Salon Solidarissimo fait le montage et l’organisation de l’événement en s’appuyant notamment sur le travail d’expertise de l’ONG Tourisme Sans Frontières, partenaire de la première heure de l’événement qui accompagne des communautés d’Afrique, de l’Océan Indien, d’Amérique Latine et d’Asie Centrale dans leurs projets de développement touristique.



Cette année, le Tchad a l'opportunité d'être bien représenté avec un stand dénommé "Tchad, nouvelle destination", un cadre idéal pour des rencontres privilégiées visant à faire découvrir le pays de Toumaï.