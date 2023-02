La diplomatie tchadienne apporte des clarifications sur l'ouverture de l'ambassade en Israël

Au cours de cette visite, le Président de la République a eu plusieurs activités, notamment un tête-à-tête avec son homologue, le Président israélien Isaac Herzog. Les deux leaders ont discuté de nombreux sujets d'intérêt commun dans le cadre de la normalisation de leurs relations, et ont également abordé la question de la paix au Moyen-Orient.



Le Président de la République tchadien a insisté sur la valeur du dialogue tout en rappelant l'attachement de son pays au principe cardinal de la solution de deux Etats, Israélien et Palestinien, vivant côte à côte dans la paix et l'harmonie.



Contrairement à certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux, le Tchad a rouvert sa mission diplomatique à Tel-Aviv et non à Jérusalem. Le Ministère des Affaires Étrangères tient à clarifier ce point.



Cette visite officielle du Président tchadien en Israël marque un nouveau jalon dans les relations diplomatiques entre les deux pays et renforce leur engagement à travailler ensemble pour la paix et la coopération internationale.