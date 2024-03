La disparition prématurée de Bananeh Ehnenki, Secrétaire Général de l'Académie de l'Ouest : une perte pour le Tchad

En ces circonstances douloureuses, le Ministre de l'Education Nationale et de la Promotion Civique, le Docteur Ndolembai Sadé Njesada souhaite présenter ses condoléances à la famille du regretté disparu ainsi qu'à tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui et sont affectés par cette perte immense.



Monsieur Bananeh Ehnenki était un homme dévoué à son travail et passionné par son rôle au sein du système éducatif tchadien. En tant que Secrétaire Général de l'Académie de l'Ouest, il a joué un rôle crucial dans la promotion des valeurs civiques et éthiques auprès des étudiants et des enseignants.



Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage éducatif tchadien. Son engagement sans faille envers une éducation inclusive et de qualité était reconnu par ses pairs et apprécié par tous ceux qui ont bénéficié de sa guidance précieuse.



Le Ministère de l'Education Nationale et de la Promotion Civique perd en lui un collaborateur exemplaire dont les contributions ne seront jamais oubliées. Sa passion pour son travail servira comme source d'inspiration pour tous ceux qui continueront à œuvrer pour améliorer le système éducatif tchadien.