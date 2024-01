La flambée des tarifs de transport au Tchad : un fardeau pour les citoyens

Les responsables des agences de transports justifient cette situation par les mesures barrières imposées par les autorités pour limiter la propagation de la maladie, notamment en réduisant le nombre de passagers dans les bus et minibus. Cependant, malgré la levée de ces mesures, les prix n'ont pas baissé.



Par exemple, le trajet Abéché-Ndjamena, autrefois à 15 000 Francs CFA, est passé à 20 000 Francs CFA pendant la Covid-19 avant d'augmenter à 25 000 Francs CFA. Les transporteurs évoquent aussi la pénurie de gasoil ou le coût élevé du carburant. Face à ces hausses tarifaires, les passagers se retrouvent contraints de payer les prix fixés par les agences tandis que le Ministère des Transports, de la Sécurité Routière et de l'Aviation Civile semble impuissant.



La question se pose alors : existe-t-il un mécanisme efficace pour réguler les tarifs des transports au Tchad ? Pour aborder ce problème crucial, il est impératif d'établir un dialogue entre le Ministère des Transports et les transporteurs afin d'alléger les difficultés financières rencontrées par les passagers ainsi que l'ensemble de la population tchadienne.