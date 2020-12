La force mixte Tchad-Soudan célèbre le nouvel an à Abéché

La force mixte Tchad-Soudan a célébré jeudi soir à sa manière le réveillon du nouvel an, avec joie et allégresse, dans l'enceinte de la base située au quartier Djamtata dans le 2e arrondissement d'Abéché. C'était en présence des autorités civiles et traditionnelles de la province, dont le gouverneur du Ouaddaï, le général Brahim Seid Mahamat.



Dans son discours, le commandant de zone Ousmane Bahar Mahamat Itno a fait le bilan des interventions de la dite force durant l'année 2020. Il a souhaité une merveilleuse année 2021 porteuse d'espoir.



La troupe théâtrale AAATRO a agrémenté cette soirée avec une pièce qui relate les interventions des forces de défense et de sécurité sur le terrain.