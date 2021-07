La jeune rappeuse Di la Grâce lance son single et clip "Enfants du Tchad"

La question de l'unité nationale, bien plus la paix, est plus que nécessaire pour la protection des vies surtout celles des enfants qui sont le fer de lance de demain. C'est dans ce contexte que Di La Grâce décide de lancer son single "Enfants du Tchad ".



Dans ce single, l'artiste Di La Grâce se montre l'ambassadrice des enfants de son pays. En leurs noms, elle déplore des conditions de vie qui laissent à désirer, en ces termes : "Nous les enfants du Tchad, nous voulons étudier, nous voulons vivre bien, nous voulons nous aimer et nous ne voulons que la paix".



À travers ce single, l'artiste lance un vibrant appel à la prise de conscience collective quant à l'avenir des enfants tchadiens et à la réconciliation nationale, enjeu crucial d'un Tchad futuriste débarrassé de nombreux maux.



La rappeuse Di La Grâce, de son nom d'état civil Pinah Grâce Divine, est née le 15 juillet 2015 à N'Djamena. Très curieuse et éveillée, les mots lui viennent facilement et elle les manipule à sa guise. À trois ans comme tout enfant, Di La Grâce fait son entrée à l'école en petite section. Assidue et intelligente de l'avis de ses enseignants, elle se hisse parmi les meilleurs élèves de son école et passe sans coup férir pour le cours préparatoire 2.



Elle est la fille aînée de son père qui est le grand slameur tchadien DANAPIH, auteur de plusieurs tubes à succès qui appellent à l'unité nationale, éveillent les consciences et dénoncent l'injustice au Tchad.



Toujours proche de son papa, l'artiste La Grâce restitue tout ce qu'elle a appris à l'école voire aux cours de répétition. Calme et disciplinée, la jeune rappeuse va surprendre un jour sa mère et son père par son talent oratoire exceptionnel à manier les mots. Ce qui est une prouesse pour un enfant de son âge.



Étant donné qu'elle présente tous les réflexes et compétences d'une artiste talentueuse, elle sera présentée à Rocky La Citadelle, l'ingénieur de son qui n'hésitera pas à l'enregistrer avec fierté, faisant de Di La Grâce une étoile montante au milieu de l'univers du rap tchadien.



Di La Grâce" se réclame être le chef ou plutôt la cheffe pour mettre de l'ordre dans le rap tchadien. Elle a un staff professionnel composé de sept personnes qui travaillent nuit et jour pour assurer sa visibilité, celle d'une star professionnelle digne des temps modernes.