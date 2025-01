La jeunesse tchadienne face à la menace des drogues : les résultats d'une étude alarmante

La cérémonie de restitution d'une étude sur la consommation des substances psychoactives s'est tenue ce vendredi au Ministère de la Santé Publique. L'événement a rassemblé le Ministre de la Santé Publique, son homologue du Commerce et de l'Industrie, ainsi que des techniciens de la santé.





Dr Nenodji Mbairo, en présentant les résultats, a souligné que la consommation de substances psychoactives au Tchad augmente rapidement, particulièrement parmi les jeunes. L'avènement de nouveaux types de drogues, tels que les alcools frelatés, la cigarette électronique et les chichas, contribue à cette tendance inquiétante.



Pr Abdelsalam Tidjani, auteur de l'étude, a exprimé ses préoccupations quant à la situation, qui nécessite une attention urgente pour déterminer les prévalences et les habitudes de consommation.





Dr Gilson Paluku Kipese, représentant-pays de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a exhorté les autorités sanitaires à identifier les facteurs de risque poussant à cette consommation et à aider ceux qui adoptent ces comportements à changer.





Guibolo Fanga Mathieu, Ministre du Commerce et de l'Industrie, a annoncé qu'une mission est actuellement en cours dans le sud du pays pour appliquer pleinement les textes interdisant la consommation de ces substances. Un service de veille a également été mis en place dans la zone industrielle pour alerter l'inspection sur les activités illégales.





Abdelmadjid Abdelrahim, Ministre de la Santé Publique, a affirmé que le contexte socio-sanitaire est fortement impacté par des situations exogènes, telles que la pression des réfugiés et le changement climatique.



"Malheureusement, les jeunes tchadiens sont en train d'être détruits par la consommation des substances psychotropes, souvent à la base d'accidents de circulation, d'agressivité continue, et de bagarres entraînant des décès inutiles," a-t-il conclu.



Cette restitution souligne la nécessité d'une action collective et urgente pour faire face à la montée de la consommation de substances psychoactives au Tchad, afin de protéger la santé et le bien-être des jeunes et de la société dans son ensemble.