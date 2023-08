La justice au Tchad : entre espoir et déception

Le système judiciaire tchadien est sous les projecteurs depuis longtemps. En effet, ce secteur souffre de nombreux maux. L'accès à la justice demeure difficile pour les moins fortunés, et certains qualifient même la justice tchadienne de favorable aux riches. Ce constat est particulièrement frappant dans les litiges fonciers opposant des personnes aisées à des démunis, des affaires qui semblent perdurer indéfiniment ou aboutir à des classements sans suite. La lenteur de la procédure judiciaire, due notamment aux grèves des magistrats, ne fait qu'aggraver cette situation. Comment peut-on bâtir une société solide avec une justice si ébranlée ? Cependant, ces préoccupations semblent tomber dans l'oreille d'un sourd envers le régime en place.



Malgré les critiques récurrentes sur les pratiques douteuses, peu de changements se profilent à l'horizon. Comment expliquer que des citoyens tchadiens croupissent en prison pour le simple bon plaisir du régime en place ? L'affaire du général Abdoulaye Miskine et bien d'autres illustrent un système judiciaire qui semble être au service de l'exécutif. Pendant ce temps, certains individus continuent de dilapider les biens publics en toute impunité. Comment interpréter la justice à la lumière de tels dérapages ?



Pourtant, lors du dialogue national inclusif et souverain, le cri unanime était "justice". Les Tchadiens aspirent à une justice de qualité et efficace. Comment espérer une coexistence pacifique sans une justice juste ? Le ministère de la réconciliation nationale en est conscient. La réconciliation d'un peuple est impossible sans une justice équitable et opérationnelle. La réconciliation, certes, mais la justice avant tout. Ceux qui sont à l'écoute doivent comprendre.



Lorsque la justice favorise certains au détriment d'autres, la nation est en péril. Le Tchad semble emprunter une voie hasardeuse. Le système judiciaire tchadien a besoin d'une réforme en profondeur, sans laquelle toute refondation est vaine. Car sans une justice forte, la paix et la cohabitation sont impossibles.