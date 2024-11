La ministre déléguée Fatimé Aldjineh Garfa rencontre des étudiants Tchadiens en Russie

L'objectif de cette rencontre était de permettre aux étudiants tchadiens en Russie de partager avec la Ministre Déléguée chargée des Tchadiens de l'Étranger leurs préoccupations et les difficultés qu'ils rencontrent. La Ministre a écouté attentivement leurs inquiétudes et s'est engagée à transmettre leurs revendications aux autorités compétentes afin qu'elles soient prises en compte.



Elle a également assuré les représentants des étudiants que le gouvernement du Tchad, dirigé par Son Excellence Mahamat Idriss Deby Itno, accorde une attention particulière à ses citoyens résidant à l'étranger et considère la formation des jeunes comme un pilier important de son programme politique.