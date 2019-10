La plateforme "Tchad d'abord" appelle au patriotisme

La plateforme « Le Tchad d’abord » a été lancé officiellement ce vendredi 25 octobre 2019 à l'hôtel Radisson Blu, en présence du délégué général du gouvernement auprès de la ville de N’Djamena, des maires d'arrondissements et des chefs de quartier.



« La valorisation du Tchad est un devoir citoyen »



Selon son coordonnateur, Mahamat Saleh Moussa, "la plateforme “Le Tchad d'abord“, loin d’être un simple cri de cœur, est un appel au patriotisme et à la synergie pour porter et défendre l’image de notre pays grand beau pays le Tchad."



"Cette initiative émane des filles et fils de la nation qui ont juge nécessaire, face aux nombreux dénigrements et ternissements de l’image de notre pays a intérieur et à l’étranger, d’initier une nouvelle dynamique susceptible de raviver cette flamme qui faisait la fierté du Tchad", a souligné Mahamat Saleh Moussa.



Cadre apolitique, laïque et à but non lucratif, cette plateforme se fixe pour mission la défense du pays et de ses intérêts par la biais de la communication, la sensibilisation, l’information, l’éducation, la formation et l’éveil de conscience.



"La beauté de notre pays réside dans sa richesse géographique, dans la diversité des opinions, dans la pluralité des sensibilités mais au-delà de tous ces aspects, nous sommes surtout avant tout tchadien", assure le coordonnateur de la plateforme.