La puissance militaire du Tchad passe au 90ème rang mondial en 2021

Le Tchad est à la 90ème place du classement 2021 des puissances militaires mondiales. Le pays recule de trois places par rapport à l'année dernière, selon Global Firepower (GFP) qui a dévoilé le classement.



L'indice du Tchad s'élève à 2.1501 contre 1,6383 l'année dernière. En 2020, le Tchad figurait à la 87ème place, sur 138 pays, du classement des puissances militaires mondiales. Les pays sont classés par force militaire potentielle.



Pays enclavé d'Afrique centrale et entouré de pays instables, Le Tchad consacre une part importante de son budget à la sécurité.



Le personnel militaire est estimé à 30.500 personnes sur une population de 16,8 millions d'habitants. Étant un pays enclavé, le Tchad ne dispose pas de force navale. En baisse, le budget de la défense est estimé à 82 millions de dollars.



Le classement de Global Firepower utilise plus de 50 facteurs individuels pour déterminer le score PowerIndex d'une nation donnée avec des catégories allant de la puissance militaire et des finances à la capacité logistique et à la géographie.



"Notre formule interne unique permet à des pays plus petits et plus avancés sur le plan technologique de rivaliser avec des pays plus grands et moins développés et des modificateurs spéciaux, sous forme de bonus et de pénalités, sont appliqués pour affiner davantage la liste annuelle", explique le GFP.



14ème puissance militaire africaine



Parmi les États africains, le Tchad est désormais devancé par 14 pays (contre 13 l'année dernière) : l'Égypte (13ème place), l'Algérie (27ème place), l'Afrique du Sud (32ème place), le Nigeria (35ème place), le Maroc (53ème place), l'Éthiopie (60ème place), l'Angola (66ème place), la République démocratique du Congo (81ème place), la Libye (70ème place), la Tunisie (73ème place), le Soudan (77ème place), le Kenya (83ème place), la Zambie (87ème place) et l'Ouganda (89ème place). Le Tchad se classe donc à la 14ème place sur le continent africain.



En tête du classement figure respectivement les États Unis, la Russie, la Chine, l'Inde et le Japon.