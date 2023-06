La réalisatrice Aché Ahmat Moustapha rejoint le jury international du Prix UNESCO-Sharjah

Parmi les membres éminents du jury , figure la tchadienne Aché Ahmat Moustapha, une sociologue en communication, réalisatrice et auteure de renom. Elle intègre le jury international pour une période de deux ans.Ayant acquis une solide expérience auprès de l'Office national de la radio et de la télévision tchadienne ainsi qu'en tant que directrice de la communication à l'UNICEF, elle s'est engagée activement dans la protection et l'émancipation des jeunes filles tchadiennes. En tant que productrice de deux courts métrages à fort impact, elle aborde des questions cruciales liées à la jeunesse et à l'autonomisation des femmes.En plus de ses activités cinématographiques, Aché Ahmat Moustapha est une journaliste reporter d'images primée, ayant remporté le prix "L'Afrique au féminin" de Canal+ en Côte d'Ivoire. Son engagement dans des domaines tels que l'éducation, la politique, les élections et la sécurité se reflète dans ses nombreux documentaires et reportages. Elle a également évalué des projets pour Netflix en collaboration avec l'UNESCO.En mars 2022, Aché a publié son deuxième livre, "Kalam Sutra", en France. Cet ouvrage met en avant la promotion des droits des femmes et la lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad.Son parcours diversifié et ses réalisations sont une source d'inspiration.