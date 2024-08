La variole du singe frappe le Cameroun : Cinq cas et deux décès

Dans ce contexte, le ministre de la Santé publique du Cameroun, Manaouda Malachie a annoncé cinq cas confirmés de Variole du singe et deux décès liés à cette maladie.



Cette déclaration souligne la nécessité d'une réponse rapide et coordonnée à l’épidémie pour protéger la santé des populations. Les autorités sanitaires appellent à une vigilance accrue et à l'application des mesures préventives.