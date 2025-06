La ville de Mao commémore la fête traditionnelle du Sultan du Kanem

Ce samedi 7 juin 2025, une foule immense s’est rassemblée devant le palais du Sultan du Kanem à Mao pour célébrer la traditionnelle fête du Sultan. Comme le veut la coutume, cette cérémonie d’envergure a réuni de nombreuses personnalités, notamment le Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni, le Sultan du Kanem, Sa Majesté Alifa Mouta Zezerti, ainsi que des autorités administratives, militaires et civiles. Étaient également présents des représentants d’organisations non gouvernementales, de la société civile et des ressortissants du Kanem venus de N’Djamena et du Kanem géographique.



Conformément au protocole, dès 10h45, Sa Majesté Alifa Mouta Zezerti, entouré de ses notables, a quitté son palais pour se rendre à la devanture, au rythme des sonorités ancestrales de l’Algaïda et du Ganga, perpétuant une tradition enracinée depuis des décennies. Le Sultan a ensuite pris place à la tribune officielle, selon l’ordre protocolaire établi.



Peu après, le Général Asseif Mahamat Assouni a rejoint la tribune à son tour pour assister aux festivités.



Plusieurs danses traditionnelles, telles que le Tchegueni, l’Algaïda, le Ganga, le Nangara, le Kidi et le Bala, ont animé la cérémonie, captivant les invités venus de tous horizons.



Pour rappel, la fête du Sultan du Kanem est célébrée chaque deuxième jour des fêtes du Ramadan et de la Tabaski. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition culturelle, à l’occasion de la seconde fête du Ramadan.