Lac Tchad : Les pécheurs pris en otage par les agents de la brigade des eaux et forêts

La brigade mobile des eaux et forêts en cause



La soi-disante brigade mobile des eaux et forêts, mise sur pied par des groupuscules composés d'officiers hauts gradés de l’armée nationale très puissants et qui piétinent les lois de la République, passe de marchés en marchés et de villages en villages pour rassembler et enchainer les pirogues de pêches. Ces outils sont assimilés à du matériel de Boko Haram, ou appartenant à des "malfaiteurs" ou "rebelles", comme on l'entend dans le jargon tchadien ces derniers temps.



Difficile d’avoir une explication claire pour comprendre les raisons de cette immobilisation des pirogues enchainées et exposées au soleil. Pourtant, ces officiers analphabètes ne savent même pas avec quoi est fabriquée la pirogue. Si elle est exposée au soleil pendant quelques jours, il n'en restera que des pointes et des labours.



‘L’injustice nourrit l’extrémisme’’



Doublement condamnée, la population du Lac est accusée de tous les maux et se voit en victime d'une injustice sans égale. Craignant pour sa sécurité, elle continue de garder le silence, à l’exemple de la sœur Achta Abakar et sa collègue qui ont subi des violences physiques depuis plus de huit mois. Par crainte et peur, elles n’ont jamais dénoncé cette barbarie.



Dans une entretien accordé à la télévision nationale tchadienne le 21 décembre 2018, le président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), Ahmat Yacoub Dabio a déclaré que ‘‘l’injustice nourrit l’extrémisme’’. Il a mis en garde contre "l'extrémisme intelligent" au Tchad. Aujourd’hui, ce qui pousse les fils de cette communauté vers la secte Boko Haram c’est ce genre d’injustice que subissent les Boudouma dans leur localité.



A cause de l’injustice faite par l’Etat à travers ses officiers protégés, certains fils de la population du Lac ont choisi le camp du groupe terroriste Boko Haram.