Lac-Tchad : N'Djamena accueille le 3ème Forum International Annuel sur le Développement

Alwihda Info | Par Abakar Ngaye - 5 Novembre 2024



Cette rencontre vise à faire progresser la mise en œuvre de la stratégie régionale pour la stabilisation, le relèvement et la résilience des zones du bassin du Lac Tchad affectées par la crise de Boko Haram.

La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) a lancé ce 5 novembre 2024, à N'Djamena, la capitale du Tchad, les travaux de son 3ème Forum International Annuel sur le Développement de la Région du Lac Tchad.



Placé sous le thème, « Renforcer la gouvernance locale et la cohésion sociale pour le développement socio-économique et la sécurité alimentaire dans un contexte de climat changeant dans le bassin du Lac Tchad », la 3ème édition Forum International sur le Développement de la Région du Lac Tchad, qui se tient du 5 au 7 novembre 2024, est une reconnaissance du rôle central de la gouvernance locale, et de la cohésion social dans la gestion des défis sécuritaires, climatiques, économiques et sociaux auxquels les communautés font face, en cette période de turbulences que «nous traversons tous», a expliqué le secrétaire exécutif de la CBLT, l'ambassadeur Mamman Nuhu.



Le secrétaire exécutif du CBLT a ajouté « qu’au cours de cette 3ème édition du Forum, les parties prenantes partageront leurs connaissances et expériences, sur les défis auxquels la région est confrontée et formuleront des propositions de solutions opérationnelles pour répondre à des questions telles que la gouvernance locale, et la cohésion sociale dans la région du Lac Tchad.



Ces échanges permettront à toutes les parties prenantes de travailler en synergie, en partageant leurs compétences, leurs expériences et leurs savoirs, pour s'attaquer aux causes profondes de ces défis d'une manière significative et durable. »



La présidente du 3ème Forum du Bassin du Lac Tchad, Mme Ildjima Abdramane, par ailleurs gouverneure de la province de Hadjer-Lamis, a indiqué que ce Forum doit être une occasion pour permettre aux participants d'aborder les problèmes cruciaux, et proposer des solutions idoines aux communautés du Bassin en proie aux défis sécuritaires, sociaux, environnementaux, parmi lesquels figure le rétrécissement du Lac Tchad.



Elle a ajouté que « notre devoir est d'inverser cette tendance et de redonner la vitalité au Lac Tchad. Ainsi, la région est confrontée à des déplacements, à l'insécurité alimentaire et à des conflits. Nous devons faire face collectivement à ces crises humanitaires. »



Enfin, la présidente du 3ème Forum International Annuel sur le Développement de la région du Lac Tchad, Mme Ildjima Abdramane, a rassuré que malgré les défis, la région du Lac Tchad présente un immense potentiel des opportunités économiques. L’agriculture, la pêche, les énergies renouvelables et le tourisme peuvent être le moteur du développement durable.



Le Commissaire de la République du Tchad, représentant le Premier ministre, le ministère de l'Energie et de l'Eau, Passalé Kanabé Marcellin, a dans son mot de lancement rappelé que ce Forum est d'une importance capitale pour les gouvernements des pays membres du Bassin du Lac Tchad.



« Notre salut passe et passera inéluctablement par la mutualisation des efforts de nos différents États, avec l'appui des partenaires au développement », précise-t-il. Le ministre Passalé Kanabé Marcellin a ajouté que ce Forum offre une nouvelle opportunité aux acteurs scientifiques et techniques, décideurs et représentants de la société civile, de sensibiliser et de conscientiser nos laborieuses populations sur les défis économiques, sécuritaires et environnementaux auxquels ceux-ci font face.



« Ces assises nous donnerons l'occasion d'évaluer le chemin parcouru, et de mesurer l'impact des travaux menés depuis la 1ère édition qui a eu lieu à Abuja, au Nigéria, car elles se tiennent dans un contexte sécuritaire particulier pour notre pays le Tchad », conclut-il.



Organisé par la CBLT, en collaboration avec les quatre Etats riverains du Lac Tchad et la Banque mondiale, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Relance et de Développement de la région du Lac Tchad et le Projet Multisectoriel de Relèvement des Crises (MCRP), ce Forum vise à faire progresser la mise en œuvre de la stratégie régionale pour la stabilisation, le relèvement et la résilience des zones du bassin du Lac Tchad affectées par la crise de Boko Haram.



Il constitue une plateforme réunissant des acteurs et décideurs locaux et internationaux de tous les horizons, afin d'échanger leurs points de vue sur les questions et les défis touchant cette région, de proposer des stratégies pour le redressement et la stabilisation de la région du Lac Tchad, ainsi que de faciliter le dialogue entre les praticiens et les scientifiques, pour une meilleure prise des décisions au niveau politique.



Le bassin du Lac Tchad est une zone où se rencontrent plusieurs pays, cultures et traditions. Malheureusement, la région souffre de crises sécuritaires multiples, conflits, changements climatiques et pauvreté. Ces défis minent les efforts de développement, et fragilisent le tissu social. La gouvernance locale, en tant que cadre de gestion des affaires publiques au plus près des citoyens, est essentielle pour répondre à ces enjeux.







