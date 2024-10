Lac Tchad : Réhabilitation de terres agricoles grâce à l'énergie solaire

Impact Positif

Les résultats de ce projet sont déjà visibles, montrant que le changement est non seulement possible, mais également réalisable. L'utilisation de l'énergie solaire pour l'irrigation représente une avancée significative vers une agriculture durable et résiliente face aux défis climatiques.



Collaboration

Cette initiative est soutenue par le Programme Alimentaire Mondial (WFP), qui œuvre pour renforcer la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie des communautés locales dans le bassin du Lac Tchad.



Conclusion

L'engagement des agriculteurs et l'innovation technologique à travers l'énergie solaire témoignent de la capacité de transformation des pratiques agricoles au Tchad, ouvrant la voie à un avenir plus durable.